Dışişleri Bakanlığından Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci görüşmelerine ilişkin açıklama - Haberler

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Dışişleri Bakanlığından Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci görüşmelerine ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığından Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci görüşmelerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci görüşmelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Özel Temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci görüşmelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Özel Temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir" denildi.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci görüşmelerinin üçüncüsü Viyana'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Özel Temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir. Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır. Özel Temsilciler, süreci önkoşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarlamışlardır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Togo Cumhuriyeti, Ermenistan, Türkiye, Viyana, Politika, Haberler

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