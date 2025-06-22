Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe...
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır.
Dışişleri Bakanlığı : " Türkiye, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika