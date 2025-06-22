Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe...

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Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır.

Dışişleri Bakanlığı : " Türkiye, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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