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Dışişleri Bakanlığı: "Tarafımızca, sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD...

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanlığı: 'Tarafımızca, sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD...

Dışişleri Bakanlığı: "Tarafımızca, sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız yinelenmiş, bu bağlamda Rusya Federasyonu ile Ekim 2019'da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin...

Dışişleri Bakanlığı: "Tarafımızca, sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız yinelenmiş, bu bağlamda Rusya Federasyonu ile Ekim 2019'da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentimiz ifade edilmiştir. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Suriye YPG PKK Politika Haberler

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