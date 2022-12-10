Dışişleri Bakanlığı: "Tarafımızca, sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD... Politika Haberleri Dışişleri Bakanlığı: "Tarafımızca, sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız yinelenmiş, bu bağlamda Rusya Federasyonu ile Ekim 2019'da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin... Dışişleri Bakanlığı: "Tarafımızca, sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız yinelenmiş, bu bağlamda Rusya Federasyonu ile Ekim 2019'da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentimiz ifade edilmiştir. " - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Suriye YPG PKK Politika Haberler

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