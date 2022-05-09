Dışişleri Bakanlığı: "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu VI. Brüksel Konferansı, 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecektir.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı: "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu VI. Brüksel Konferansı, 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecektir.
Dışişleri Bakanlığı : "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu VI. Brüksel Konferansı, 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecektir. Anılan Konferans'ta ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyet temsil edecektir." - ANKARA
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