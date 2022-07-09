Dışişleri Bakanlığı: "Sri Lanka'da yaşanan olaylardan endişe duyuyoruz" - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı: "Sri Lanka'da yaşanan olaylardan endişe duyuyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı: 'Sri Lanka'da yaşanan olaylardan endişe duyuyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, "Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, "Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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