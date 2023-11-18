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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: "Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır'a ulaşmıştır.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: "Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır'a ulaşmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: "Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır'a ulaşmıştır. Sayının gün içinde artması muhtemeldir. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan sözkonusu grup, önce Kahire'ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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