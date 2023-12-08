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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Yunan adalarına 'vize' uygulaması açıklaması

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına yapacakları seyahatlerde; kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize uygulamasına yönelik çalışmaların AB Komisyonu'nca onaylandığını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına yapacakları seyahatlerde; kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize uygulamasına yönelik çalışmaların AB Komisyonu'nca onaylandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında gündeme gelen yedi günlük vize uygulamasına hakkında açıklama yaptı. Keçeli tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistanlı yetkililer, Sayın Cumhurbaşkanımızın Atina'yı ziyaretleri sırasında, vatandaşlarımızın on Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmanın AB Komisyonu'nca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin hazırlanmakta olduğunu tarafımıza aktardılar. Uygulamanın resmen bildirilmesini bekliyoruz. Bu konuda bir süredir çalışılıyordu. Uygulamaya dahil olacak adalarda, gümrük ve pasaport kontrolü gibi gerekli altyapının geliştirilerek vatandaşlarımızın adalara giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşı karşıya kalmamaları amacıyla Yunan makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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