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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hakan Fidan'ın Hamas'la Görüşmelerine dair İddiaları Yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hakan Fidan'ın Hamas'la Görüşmelerine dair İddiaları Yalanladı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail basınında çıkan Hakan Fidan'ın Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığı iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail basınında yer alan "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Keçeli yaptığı açıklamada, İsrail'deki bir gazetede yer alan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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