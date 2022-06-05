Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır" - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: 'GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, KKTC'nin "Agapinor 2022" askeri tatbikatı hakkındaki açıklamalarını desteklediklerini belirterek, " GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, KKTC'nin "Agapinor 2022" askeri tatbikatı hakkındaki açıklamalarını desteklediklerini belirterek, " GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, GKRY ile İsrail'in ortaklaşa gerçekleştirdiği "Agapinor 2022" Askeri Tatbikatı hakkındaki soruya ilişkin, " KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail ile gerçekleştirdiği ortak "Agapinor 2022" askeri tatbikatı hakkındaki açıklamasını destekliyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın 31 Mayıs tarihli açıklamasında da belirtilen yeni işbirliği önerilerinin hazırlandığı bir dönemde, GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır. GKRY'nin bu tür eylemlerine ortak olan ülkeleri bir kez daha, Kıbrıs Rum tarafının provokasyonlarına ve propagandalarına alet olmamaya çağırıyoruz. Türkiye her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde, KKTC'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı Tanju Bilgiç Kıbrıs Politika Haberler

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