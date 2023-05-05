Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'da 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın Mladenovac bölgesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sırbistan Cumhuriyeti'nde iki gün önce bir okulda meydan gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından, bu defa Belgrad yakınlarındaki Mladenovac bölgesinde dün (4 Mayıs) gece yaşanan silahlı saldırı sonucunda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yakınlarını kaybedenlerin ailelerine, Sırbistan halkına ve Hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA