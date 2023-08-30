Dışişleri Bakanlığı : "Sayın Bakanımız, 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika