Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız, 11-13 Haziran 2022 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." - Haberler

Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız, 11-13 Haziran 2022 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız, 11-13 Haziran 2022 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız, 11-13 Haziran 2022 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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