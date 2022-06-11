Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız, 11-13 Haziran 2022 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." - Haberler

Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız, 11-13 Haziran 2022 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir."
İhlas Haber Ajansı - Politika
Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız, 11-13 Haziran 2022 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız, 11-13 Haziran 2022 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika