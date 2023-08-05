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Dışişleri Bakanlığı, PKK Propagandasını Kınadı

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Stokholm'de PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasını kınayarak İsveç'e üstlendiği taahhütleri hatırlattı.

Dışişleri Bakanlığı, Stokholm'de, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasını kınayarak İsveç'e üstlendiği taahhütleri hatırlattı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Stokholm'de bugün düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç'in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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