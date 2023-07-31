Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki Bombalı Saldırıyı Kınadı

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleşen siyasi parti kongresine yönelik bombalı saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını açıkladı. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı dilekleri iletilirken, Pakistan hükümetine ve halkına destek mesajı verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pakistan'da siyasi parti kongresini hedef alan bombalı saldırının en güçlü şekilde kınandığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş Pakistan'ın kuzeybatısında bugün düzenlenen bir siyasi miting sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı yaşandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hizb-i İslami Partisi Dışişleri Bakanlığı Pakistan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title