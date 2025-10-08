Dışişleri Bakanlığı: "Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir...
Dışişleri Bakanlığı: "Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir.
Dışişleri Bakanlığı : "Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika