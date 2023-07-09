Dışişleri Bakanlığı Özbekistan'daki Cumhurbaşkanlığı Seçiminden Memnun

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı erken seçiminin, barış ve huzur ortamında başarıyla düzenlenmesinden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlık, Özbekistan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı erken seçimi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Seçimin barış ve huzur ortamında başarıyla düzenlenmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, "İlişkilerimizi Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükselttiğimiz Özbekistan'ın, istikrar ve refahına büyük değer veriyor, sonuçların dost ve kardeş Özbek halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.