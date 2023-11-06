Dışişleri Bakanlığı Önünde Filistin Bayrağı Açan Kadın Gözaltına Alındı

Dışişleri Bakanlığı önüne gelerek Filistin bayrağı açan ve 'Bebek Katili Blinken' sloganı atan bir kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dışişleri Bakanlığı önüne gelerek Filistin bayrağı açan ve "Bebek Katili Blinken. İçeride bir çocuk katili var." sloganı atan bir kadın gözaltına alındı.

Dışişleri Bakanlığı önüne gelerek Filistin bayrağı açan ve 'Bebek Katili Blinken' sloganı atan bir kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın, ise "İçeride bir çocuk katili var. "Bebek Katili Blinken" sloganı attı. - ANKARA