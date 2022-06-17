Dışişleri Bakanlığı: 'Norveç Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Norveç vatandaşlarının Türkiye seyahati ile ilgili, "Norveç Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Norveç vatandaşlarının Türkiye seyahati hakkındaki soruya, "Norveç Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır" cevabını verdi.

Sözcü Bilgiç, "Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ve turizm sektörümüzün talebi üzerine Norveçlilerin bu yıl turizm sezonunda ülkemize gelebilmeleri için geçici olarak bir düzenlemeye gidilecektir. Bu geçici düzenleme çerçevesinde Norveç vatandaşlarına 6,5 aylık, yani geçici bir süre için, Türkiye'ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır. Bu süre sonunda Norveç vatandaşları, Türkiye'ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerdir" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika