Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal çabalarıyla ilgili asılsız iddialarına yanıt vererek Yunan yetkililerini düşmanlık yaratan açıklamalardan kaçınmaları için uyardı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü söylemlerine ilişkin yaptıkları açıklamalarını reddederek "Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının açıklamalarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz. Bu beyanlar, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çelişmektedir. Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz." - ANKARA

Haberler.com
