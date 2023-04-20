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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen'e başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen'e başsağlığı mesajı

Politika Haberleri

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yemen'de bir yardım dağıtımı sırasında meydana gelen izdihamda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yemen'de bir yardım dağıtımı sırasında meydana gelen izdihamda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Yemen'de bir yardım dağıtımı sırasında meydana gelen izdihamda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş Yemen halkına ve hükümetine başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Politika

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