Dışişleri Bakanlığı'ndan Vietnam Tekne Kazasına Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'ın Ha Long koyu açıklarında meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, kazada kaybedilenlerin yakınlarına ve Vietnam halkına başsağlığı dileklerini iletti.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Vietnam'da meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, " Vietnam'ın Ha Long koyu açıklarında dün meydana gelen tekne kazasında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Vietnam halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika