Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırılara kınama - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırılara kınama

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere yönelik olarak insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere yönelik olarak insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "25 Mart günü Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere yönelik olarak insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizin huzur ve istikrarını hedef alan bu tür terör eylemlerinin bir an önce son bulması elzemdir. Bu çerçevede, Suudi Arabistan'la dayanışmamızı ve Körfez bölgesinin güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Mart, Politika, Haberler

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