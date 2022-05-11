Dışişleri Bakanlığı'ndan Sri Lanka'daki şiddet olaylarına ilişkin açıklama - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Sri Lanka'daki şiddet olaylarına ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Sri Lanka'daki şiddet olaylarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'da son dönemde can kayıplarına yol açan şiddet olaylarının endişeyle karşılandığını belirterek, tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'da son dönemde can kayıplarına yol açan şiddet olaylarının endişeyle karşılandığını belirterek, tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sri Lanka'da son dönemde can kayıplarına da yol açan şiddet olaylarının endişeyle karşılandığı belirtilerek, "Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların

toplumsal uzlaşı temelinde ve halkın beklentileri doğrultusunda çözümlenmesini temenni ediyor, bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka, Politika, Haberler

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