Tanju Bilgiç'ten Seyahat Uyarılarına Yanıt: 'Terörle Mücadeleye İlişkin Gerekli Her Türlü Güvenlik Tebdiri Alınmaktadır'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, bazı ülkelerin seyahat uyarılarına ilişkin "Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç'in bazı ülkeler tarafından yayınlanan seyahat uyarılarına ilişkin sorulara şu yanıtı verdiğini bildirdi:

"Son günlerde bazı ülkelerin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınladıkları görülmektedir.

Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİ BİR ÜLKE OLDUĞU BİR GERÇEKTİR"

Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğü bir gerçektir. Terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçlar açıkça görülmektedir.

Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir."

NE OLMUŞTU

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın Türkiye'deki İsraillilere yönelik terör saldırısı düzenleyebileceği gerekçesiyle seyahat uyarısında bulunmuştu. Lapid, "İsraillilerin, İstanbul'a ve şart değilse Türkiye'ye gitmemeleri için çağrı yapıyoruz. Eğer İstanbul'daysanız en yakın zamanda İsrail'e dönün. Eğer İstanbul'a bir uçuşunuz varsa iptal edin" demişti.

ANKA / Politika