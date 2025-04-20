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Dışişleri Bakanlığı'ndan Rümeysa Öztürk Açıklaması

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ABD'de hukuki süreçleri devam eden Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk ile ilgili Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, sürecin yakından takip edildiğini ve Öztürk'e konsolosluk desteği verildiğini belirtti.

ABD'de hakkında iki ayrı hukuki süreç devam eden Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk'le ilgili Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, sürecin başından itibaren yakından takip edildiği ve Öztürk'e ilk günden bu yana konsolosluk desteği verildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rümeysa Öztürk ile ilgili gelişmelerin ilk günden bu yana yakından takip edildiği belirtilerek, "Vatandaşımız, ABD'nin iç politikasındaki gelişmeler sonucu ortaya çıkan ve binlerce yabancı öğrenciyi ilgilendiren hukuki bir sürecin sembol isimlerinden biridir. Konuyla ilgili süreç, vatandaşımızın ve ailesinin tercihleri doğrultusunda kişisel haklara saygı çerçevesinde yürütülmektedir. Diğer taraftan, yurt dışında zor durumda kalan tüm vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk desteği Sayın Öztürk'e de ilk günden itibaren sağlanmıştır. Houston Başkonsolosumuz vatandaşımızı Louisiana eyaletinde çeşitli kereler ziyaret etmiş, Boston Başkonsolosumuz da Sayın Öztürk'le çevrim içi bir görüşme yapmıştır. Kamuoyunu kasıtlı biçimde yanıltmayı amaçlayan ve vatandaşımızın içinde bulunduğu durumu siyasete alet etmeyi hedefleyen bazı açıklamalarda yer alan iddialardan farklı olarak, Sayın Öztürk hakkında iki adli süreç bulunmaktadır" denildi.

'HUKUKİ SÜREÇ BAKANLIĞIMIZIN TÜM İMKANLARIYLA TAKİP EDİLMEKTEDİR'

Öztürk hakkındaki ilk adli sürecin Louisiana'da devam eden göçmenlik davası olduğuna değinilen açıklamada, "16 Nisan'da yapılan ve Houston Başkonsolosluğumuzca takip edilen duruşmada vatandaşımızın vizesinin ABD makamlarınca iptali hususunun hukuka uygunluğu ele alınmaktadır. Bu konudaki kararın 1 Mayıs'ta açıklanması öngörülmektedir. Sayın Öztürk'ün anılan tarihe kadar kefaletle serbest bırakılması talebi Mahkeme tarafından reddedilmiştir. İkinci süreç ise Sayın Öztürk'ün gözaltına alınmasına itiraza ilişkindir. Konunun ele alındığı Vermont eyaletindeki mahkeme, 14 Nisan'da gerçekleşen ve Boston Başkonsolosluğumuzca takip edilen duruşmada karar 18 Nisan'da açıklanmıştır. Mahkeme, itirazı inceleme yetkisinin Vermont eyaletinde olduğuna hükmetmiş ve Sayın Öztürk'ün 1 Mayıs'a kadar Vermont'a nakledilmesini emretmiştir. Vatandaşımızın kefaletle serbest bırakılma talebinin bu Mahkeme tarafından 9 Mayıs'ta ele alınması planlanmaktadır. Her iki hukuki süreç, bundan sonra da Bakanlığımızın tüm imkanları kullanılarak yakından takip edilecek ve gerekli destek sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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