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Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum Basınına Yanıt: İddialar Hayal Ürünü

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum Basınına Yanıt: İddialar Hayal Ürünü
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Rum basınında çıkan AB vizesi kolaylığına karşılık Türkiye'nin limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddiaları yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Rum basınında yer alan iddiaları yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından Rum basınındaki iddialar hakkında açıklamada bulundu. Keçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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