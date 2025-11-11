Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama
Dışişleri Bakanlığı, İslamabad'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, Türkiye'nin Pakistan'la dayanışma içinde olduğunu vurguladı ve hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Pakistan'daki terör saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bugün meydana gelen terör saldırısını güçlü biçimde kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Pakistan'la dayanışmasını sürdürecektir" denildi.
