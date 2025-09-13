Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde gerçekleşen terör saldırısını en güçlü şekilde kınayarak, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
