Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde gerçekleşen terör saldırısını en güçlü şekilde kınayarak, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
