Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Sel Felaketi İçin Başsağlığı Mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı ve Pakistan halkına taziyelerini iletti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika