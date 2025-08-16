Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Sel Felaketi İçin Başsağlığı Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı ve Pakistan halkına taziyelerini iletti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'da meydana sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

81 ilde eş zamanlı sokağa çıktılar, yetkililer bakanlığa davet edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.