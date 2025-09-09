Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal Uyarısı

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " Nepal'deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede; vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal'e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir. Gelişmelere dair müteakip duyuruların Nepal'e akredite Yeni Delhi Büyükelçiliğimizin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır" denildi.

Bakanlık, ihtiyaç halinde aşağıdaki acil durum hattı numaralarına ulaşılması mümkün olduğunu belirtti. Yeni Delhi Büyükelçiliğimiz: +91 920 532 12 35, Nepal Fahri Konsolosluğumuz: +977 980 812 56 96, Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29 (ME - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
