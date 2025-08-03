Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya Yapılan Baskın Kınaması

Dışişleri Bakanlığı, bazı İsrailli bakanların polisin koruması altında İsrailli yerleşimci gruplarla birlikte Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla birlikte bugün (3 Ağustos) Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın güvenliği ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunması, sadece bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluktur. İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir. İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrımızı yineliyoruz" denildi. - ANKARA