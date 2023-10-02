Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyduklarını belirtti. Kudüs'te kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bakanlık, İsrail Hükümeti'ne gerilimi artıracak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyuyoruz.

Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez.

İsrail Hükümeti'ne sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA