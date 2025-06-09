Dışişleri Bakanlığı'ndan Madleen Gemisi Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Madleen Gemisi Açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından alıkonulan Madleen gemisinin akşam saatlerinde karaya ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Vatandaşlara konsüler destek sağlanmakta ve gemiden inenlerle görüşme yapılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı : "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması beklenmektedir. Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta olup gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır. Gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halindeyiz. Süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın aileleri düzenli olarak bilgilendirilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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