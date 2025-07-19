Dışişleri Bakanlığı'ndan Lahey Grubu Bildirisine Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Lahey Grubu tarafından 15-16 Temmuz tarihlerinde Bogota'da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan ortak bildiriye Türkiye'nin destek vermediği iddialarının asılsız ve dezenformasyon amaçlı olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Lahey Grubu tarafından Bogota'da düzenlenen toplantıda kaleme alınan ortak bildiriye Türkiye'nin destek vermediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Lahey Grubu tarafından 15-16 Temmuz 2025 tarihlerinde Bogota'da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan ortak bildiriye Türkiye'nin destek vermediği yönündeki iddialar asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Bu gibi konularda tecrübe ve bilgi sahibi herkesin bileceği üzere uluslararası toplantılarda ele alınan kararlara ve ortak bildirilere katılım hususu çoğunlukla belli bir takvime yayılmaktadır. Bogota'daki toplantı sonunda hazırlanan ortak bildiriye ülkeler 20 Eylül 2025 tarihine kadar katılabilmektedirler. Halihazırda toplantıda hazır bulunan 30 ülkeden sadece 12'si bildiriye katılım bildirmiştir. Toplantı sonunda yayımlanan ortak bildiride yer alan hususlardan bazıları, ülkemizin uluslararası hukuki yükümlülükleri bakımından kurumlararası eş güdüm gerektirmektedir. Bu çerçevede ortak bildiriye katılım öncesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gerekli hazırlıkları tamamlaması icap etmektedir. Esasen, ortak bildiride zikredilen tedbirlerin tamamına yakını ülkemiz tarafından halihazırda uygulanmaktadır. Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Filistinlilerin haklarını koruyan her türlü girişimi en güçlü şekilde destekleyecektir. Türkiye'nin Gazze politikasının eksik bilgiye dayanan, kötü niyetli bir zihniyetle ele alınmamasını tavsiye ediyoruz" denildi. - ANKARA