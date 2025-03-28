Dışişleri Bakanlığı'ndan Kore'deki Orman Yangınlarına Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kore Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz hafta çıkan orman yangınları için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kore Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz haftadan beri devam etmekte olan orman yangınları sonucunda meydana gelen can kayıpları, yaralanmalar ve tahribattan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA