Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadağ'daki Olaylar Hakkında Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da Türk vatandaşlarını etkileyen bazı olaylar sebebiyle yaptığı açıklamada, "Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da Türk vatandaşlarının da etkilendiği bazı gelişmelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ'da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır. Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir." - ANKARA