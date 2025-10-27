Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadağ'daki Olaylar Hakkında Açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da Türk vatandaşlarını etkileyen bazı olaylar nedeniyle güvenlik tedbirlerinin alındığını açıkladı. Olayların hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da Türk vatandaşlarının da etkilendiği bazı gelişmelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ'da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır. Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir." - ANKARA