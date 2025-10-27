Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadağ Açıklaması

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta sonu Karadağ'da yaşanan olaylar hakkında açıklama yaparak, vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı : "Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ'da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır. Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır." - ANKARA

