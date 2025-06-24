Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Iran Ateşkes Mutabakatı Açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile İran arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşıladığını, ancak ihlalleri yakından takip ettiklerini duyurdu. Bakanlık, Orta Doğu'nun barışa ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile İran arasında sağlanacak ateşkes mutabakatına ilişkin, "İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varıldığına dair haberleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla beraber, ateşkesin ihlal edildiğine yönelik açıklamaları yakından takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile İran arasında saldırıların durması için varılan ateşkes mutabakatına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık tarafında yapılan yazılı açıklamada, yaşanan sürecin Filistin meselesinin çözülmesi gerektiğini gösterdiği belirtilerek şu ifadelere yer aldı:

"İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varıldığına dair haberleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla beraber, ateşkesin ihlal edildiğine yönelik açıklamaları yakından takip ediyoruz. Tarafları önümüzdeki kritik zaman diliminde ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz. Orta Doğu'nun barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde kapsamlı ve kalıcı bir çözüme dönük adımların kararlılıkla atılması gerekmektedir. Bu çerçevede, diyalog ve diplomasi kanallarının açık tutulmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Yaşanan süreç, Orta Doğu'daki pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini de bir kez daha göstermiştir. Türkiye, bölgede barışın sağlanması yönündeki her türlü çabayı desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya hazırdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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