Haberler

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, UNRWA binasına düzenlediği baskını ve söz konusu binaya el koymasını kınıyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'teki BM UNRWA binasına düzenlediği baskını ve binaya el koymasını kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te bulunan BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) binasına düzenlediği baskını ve söz konusu binaya el koymasını kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te bulunan BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) binasına düzenlediği baskını ve söz konusu binaya el koymasını kınıyoruz. İsrail'in, diplomatik dokunulmazlığa sahip bir BM binasına yönelik bu eylemleri uluslararası hukukun açık biçimde ihlalidir. Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Ekim 2025 tarihli istişari görüşünde, İsrail'in işgalci güç olarak UNRWA'nın faaliyetlerine engel olmama, tam aksine, faaliyetlerini kolaylaştırma yükümlülüğü net biçimde ortaya konulmuştur. Filistin mültecilerine ikame edilemez hizmetler sunan ve Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkının korunmasında temel rol oynayan UNRWA'nın faaliyetlerinin devam etmesi, kalıcı barış çabaları için de hayati önem taşımaktadır. Uluslararası toplumun, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı caydırıcı tedbirler alması ve UNRWA'ya destek vermesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızı ifade için Emniyet'e götürüldü

Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızıyla ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Söyledikleri çok ağır! Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve yönetime sert tepki

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Yönetime çok ağır sözler
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını kaybeden babadan, hastaneyle ilgili korkunç iddia
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Söyledikleri çok ağır! Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve yönetime sert tepki

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Yönetime çok ağır sözler
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
title