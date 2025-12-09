Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in UNRWA Binasına Baskın Açıklaması

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler UNRWA binasına düzenlediği baskını kınadı ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) binasına düzenlediği baskınla ilgili, "Baskını ve söz konusu binaya el koymasını kınıyoruz. İsrail'in, diplomatik dokunulmazlığa sahip bir BM binasına yönelik bu eylemleri uluslararası hukukun açık biçimde ihlalidir" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) binasına düzenlediği baskını ve söz konusu binaya el koymasını kınıyoruz. İsrail'in, diplomatik dokunulmazlığa sahip bir BM binasına yönelik bu eylemleri uluslararası hukukun açık biçimde ihlalidir. Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Ekim 2025 tarihli istişari görüşünde, İsrail'in işgalci güç olarak UNRWA'nın faaliyetlerine engel olmama, tam aksine, faaliyetlerini kolaylaştırma yükümlülüğü net biçimde ortaya konulmuştur. Filistin mültecilerine ikame edilemez hizmetler sunan ve Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkının korunmasında temel rol oynayan UNRWA'nın faaliyetlerinin devam etmesi, kalıcı barış çabaları için de hayati önem taşımaktadır. Uluslararası toplumun, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı caydırıcı tedbirler alması ve UNRWA'ya destek vermesi gerekmektedir" denildi.

