Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılara Tepki

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin merkezine yaptığı saldırıları Suriye'nin barış ve istikrar çabalarına sabotaj olarak nitelendirerek, tüm paydaşları Suriye yönetiminin huzuru tesis etme çabalarına katkıda bulunmaya çağırdı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, " İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir. Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır. Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye yönetiminin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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