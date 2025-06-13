Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in İran'a Saldırısına Sert Tepki

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı hava saldırısını en güçlü şekilde kınadı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı hava saldırısı üzerine, "İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in İran' düzenlediği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İsrail'in yaptığı hava saldırısının kınandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur. Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir. İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir. Orta Doğu'da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTarık Arslan:

bu defaki kınama çok farklı en güçlüsünden. acaba dahada güçlü kınama seçeneklerimizde varmıki.

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