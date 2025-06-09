Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye Yardım Gemanine Müdahalesine Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı : " Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika