Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye Yardım Gemanine Müdahalesine Sert Tepki
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu 'Madleen' isimli gemiye uluslararası sularda İsrail güçlerinin müdahalede bulunmasını uluslararası hukukun ihlali olarak tanımladı.
Dışişleri Bakanlığı : " Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika