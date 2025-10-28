Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze Saldırılarına Kınama

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini ve sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden endişe duyduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, " İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz. Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

