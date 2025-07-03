Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Batı Şeria İlhakına Sert Tepki

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Dışişleri Bakanlığı, İsrailli siyasetçilerin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik çağrılarına karşı çıkarak, bu ifadelerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Filistin halkının meşru haklarının tanınması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli siyasetçilerin Batı Şeria hakkında provokatif çağrılarına yönelik, "İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik ifadelerini en güçlü biçimde reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik söylemleri hakkında açıklamada bulundu. Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiği vurgulanan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik ifadelerini en güçlü biçimde reddediyoruz. Bu tür beyanlar, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı yerleşim politikalarının ve işgali kalıcı hale getirme yönündeki çabalarının açık bir göstergesidir. Özellikle ateşkes girişimlerinin sürdüğü bir süreçte yapılan bu sorumsuz ilhak çağrıları, uluslararası toplumun uzun yıllardır benimsediği çözüm ilkelerini yok saymaktadır. Filistin topraklarına yönelik sistematik müdahaleler ve Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik uygulamaların bölgedeki kırılganlığı daha da derinleştirdiği açıktır. Orta Doğu'da kalıcı barış, karşılıklı güven ve istikrarın tesisi için Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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