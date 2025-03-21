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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Tepki: Türk-Filistin Hastanesi Kasten Yıkıldı

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni yıkmasını kınadı ve sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Türk- Filistin hastanesini yıktığı saldırının ardından yapılan açıklamada, "Başta Netanyahu olmak üzere, Filistin'de yaşanan soykırımın tüm sorumluları, er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap verecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz tarafından inşa edilen ve yerel makamlar tarafından kanser hastanesi olarak işletilen Türk- Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz. Gazze'de sivillere sağlık hizmeti sunan bir hastanenin kasten hedef alınması, İsrail'in Gazze'yi yaşanamaz hale getirerek Filistin halkını tehcire zorlamaya yönelik politikalarının bir parçasıdır. Uluslararası toplumu, İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına ve sistematik devlet terörüne karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya çağırıyoruz. Başta Netanyahu olmak üzere, Filistin'de yaşanan soykırımın tüm sorumluları, er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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