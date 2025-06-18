Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Yanıt

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya paylaşımına yönelik yaptığı açıklamada, asılsız iftiralarla dolu olduğunu belirterek, Netanyahu ve iş birlikçilerinin insanlığa karşı suç işlediğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımına ilişkin, "İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir. İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir. Netanyahu'nun isminin, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılmasının sorumlusu, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisidir. İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçlar, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek biçimde derlenmektedir. İsrail'in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızca da ifade edildiği üzere, Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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