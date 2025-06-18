Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Yanıt

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya paylaşımını asılsız iftiralar ve alçakça yalanlar olarak nitelendirerek yanıt verdi. Açıklamada, İsrailli yöneticilerin suçlarının belgelerinin toplandığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımına ilişkin, "İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir. İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir. İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir. Netanyahu'nun isminin, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılmasının sorumlusu, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisidir. İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçlar, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek biçimde derlenmektedir.

İsrail'in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızca da ifade edildiği üzere, Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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