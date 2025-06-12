Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan Uçak Kazasına Taziye Mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde bugün meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.