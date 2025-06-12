Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan Uçak Kazasına Taziye Mesajı

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Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde bugün meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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