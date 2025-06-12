Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazası nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.
Dışişleri Bakanlığı Hindistan'da meydana gelen uçak kazasının ardından taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde bugün meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyulduğunu belirtti. Bakanlık tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika